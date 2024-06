MotoGP nuova griglia di partenza del GP d’Olanda | cosa cambia con la penalità di Martin Bagnaia in pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ladidel GP2024, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Assen. Jorgeè stato infatti penalizzato di tre posizioni per guida lenta in traiettoria nel corso del Q2 delle qualifiche e così scatterà dalla quinta piazzola in occasione della gara di domenica, non più dalla seconda posizione da cui è partito oggi pomeriggio nella Sprint Race. Il leader della classifica generale, che vanta un margine di quindici punti su Francesco, cercherà di risalire dal cuore della seconda fila. Francescopartirà dallaposition e andrà a caccia della vittoria dopo il sigillo nella gara veloce. Il due volte Campione del Mondo sarà affiancata in prima fila dall’Aprilia di Maverick Vinales e dalla Ducati Gresini di Alex Marquez.