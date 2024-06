Marciano della Chiana | la squadra della sindaca bis De Palma

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 29 giugno 2024): labis DeLabis diMaria Depresenta la sua giunta dopo aver stravinto le amministrative 2024 con il 76.63% ViceMonica Cardini. LaDe, Insieme per il bene comune – Maria Desindaco, ha battuto Luigi Ferretti con la lista Centrodestra per. Insediato il Consiglio ComunaleMaria De: “Sono onorata di poter continuare a servire la comunità di. Insieme alla mia, siamo pronti a lavorare con impegno e dedizione per il bene del nostro comune, affrontando le sfide future con determinazione e responsabilità.” La nuova giunta comunale vede la riconferma di Monica Cardini vice, con deleghe a Bilancio, Tributi e Finanza, Personale e Partecipate.