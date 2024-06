La follia della mia gemella film su Rai2 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda in prima tv il La mia sorella, conosciuto anche con il titolo originale Lies My Sister Told Me; un thriller drammatico del 2022 diretto da Dylan Fox. La mia sorella Il film ruota attorno alle vicende di Tracy Wrey, una donna sconvolta dalla morte del padre e affetta da gravi crisi depressive e disturbi di personalità. A causa della sua condizione, viene ricoverata in un centro di cura. Nel giorno dell'anniversario della morte del padre, la sorella di Tracy, Jennifer, una famosa scrittrice di romanzi rosa, le fa visita. Colpita da un raptus improvviso, Tracy droga la sorella, assume la sua identità e scappa dal centro di cura, desiderosa di vivere la vita che Jennifer ha sempre avuto.