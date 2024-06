Griglia di partenza MotoGP GP Olanda 2024 | Bagnaia in pole Martin penalizzato Marquez in terza fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) AGGIORNAMENTO ORE 20.10: Jorgeè statodi tre posizioni per guida lenta in traiettoria nel corso del Q2. Sconterà la penalità nella gara di domenica: scatterà dalla quinta piazzola e non dalla seconda. —- Andate in archivio le qualifiche del GP d’, appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Assen (Paesi Bassi), un time-attack particolarmente tirato ha dato il responso. Nella Cattedrale del Motociclismo i centauri della top-class hanno spinto alacremente per massimizzare la loro prestazione e ottenere la-position, per garantirsi un posto al sole per la Sprint Race di oggi e la gara di domani. Francescosi presentava come il favorito per la p.1. Nella giornata di ieri, Pecco aveva ottenuto i migliori tempi nella sessione di prove libere e nelle pre-qualifiche.