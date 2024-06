Griglia di partenza F1 GP Austria 2024 | Verstappen sempre in pole position le Ferrari rincorrono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellae si è definita ladiper la gara di domenica 30 giugno, dopo che all’ora di pranzo era andata in scena la Sprint Race. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciatoco, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Maxha conquistato ladel GP di, riuscendo a firmare un giro veloce di lusso dopo aver vinto la Sprint Race. Il tre volte Campione del Mondo ha dettato legge, rifilando addirittura quattro decimi di distacco a Lando Norris, che scatterà dalla seconda piazzola al volante della McLaren.