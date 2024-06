F1 GP Austria 2024 Vasseur commenta la griglia di partenza | Volevamo essere più avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il team principal della Ferrari Fredericha fatto un bilancio delle qualifiche del GP d’di F1: “piùin. Sicuramente si tratta di un passorispetto a ieri, ma non è sufficiente. Leclerc? Ha fatto un buon giro nonostante il bloccaggio in curva 4. Tuttavia l’obiettivo è concludere il giro, non farne uno buono. Quantomeno la condizione è migliore rispetto a venerdì“.ha poi proseguito: “Le aspettative sono alte, mi aspetto molta battaglia rispetto alla Sprint visto che in gara entrano in gioco altre cose. Ad esempio c’è il Drs che dà 6 decimi al giro e prenderlo è fondamentale“. Infine, entrando nel dettaglio a livello tecnico: “Abbiamo sistemato la temperatura dei freni e messo a posto alcune cose nelle curve 9 e 10.