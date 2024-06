Da Roma a Bruxelles ranghi serrati intorno alla linea Meloni | Schiena dritta e avanti tutta Ora un ruolo di peso per l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 29 giugno 2024) Ue, nel post nomine da, dalle forze di governo ai conservatori in Europa, chi è vicinopremier Giorgianon ha dubbi sulladi condotta e le scelte della premier: «È il suo schema di gioco preferito, quello che le riesce meglio. Come col governo Draghi, ma anche col Conte uno: nessun sostegno, ma con lasui punti cardine dell’agenda, come sull’Ucraina». Barra ainsomma: dopo l’esito e la risposta sulle nomine al Consiglio europeo – col no ad Antonio Costa e Kaja Ks, ma la mano tesa a Ursula von der Leyen – ladel presidente del Consiglio non avrà contraccolpi suldelnella prossima Commissione europea. Ue, FdI serra i«Avremo quel che ci spetta», è la convinzione.