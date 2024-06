Coldiretti ixè 38 milioni di italiani in vacanza nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 29 giugno 2024) ROMA – Sono 38glichetrascorreranno almeno un giorno diin Italia o all’estero, mezzo milione in più rispetto al 2023, per una spesa media di 746 euro a persona, con un aumento del 12% nel confronto con lo scorso anno. E’ quanto emerge dall’indagine/Ixe’ sulle ferie deglidiffusa al Villaggioa Venezia, dove è stata allestita la mostra sui nuovi sigilli, le specialità salvate dall’estinzione che rappresentano uno dei motori che alimentano i viaggi die stranieri. La modalità dellapiù gettonata è quella dei tradizionali sette giorni, prediletta dal 28% di coloro che vanno in ferie, e un altro 25% si permetterà ferie fino a due settimane, secondo/Ixe’, mentre un 14% si spingerà fino a tre settimane fuori.