Accoppiate cavallo-fantino Palio 2 luglio Scompiglio su Ungaros Tittia monterà Veranu

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Siena, 29 giugno 2024 – Pochi giorni aled ecco ledelle contrade che stasera, 29 giugno, saranno in Piazza del Campo per la prima prova., che la sorte ha assegnato al Valdimontone, sarà montato da Jonatan Bartoletti detto '' che proprio nel rione dei Servi vinse la sua seconda carriera nell'agosto del 2012. Giovanni Atzeni, detto '',invecedell’Oca. Per lui all’attivo ci sono già tre palii: il primo nel2007, il secondo nel2011, il terzo nel2013. Carlo Sanna formerà invece l'accoppiata con Tabacco nell'Onda. 'Brigante' in Malborghetto aveva vinto il suo primonell'agosto del 2017. Viso d'angelo, nella Pantera, sarà invece montato da Enrico Bruschelli detto 'Bellocchio'.