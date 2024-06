Volley Fefé De Giorgi | Resta il rammarico portato avanti un progetto | tre ventenni in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’Italia è stata sconfitta dalla Francia nei quarti di finale della Nations League dimaschile, perdendo al tie-break al termine di una partita estremamente tirata andata in scena a Lodz (Polonia). La nostra Nazionale, presentatasi all’appuntamento senza i titolari dichiarati, ha tenuto testa ai Campioni Olimpici con giovani e seconde linee, offrendo un gioco spumeggiante e crollando soltanto nel finale, dopo aver tenuta testa ai più quotati transalpini. Il CTDeha analizzato la partita attraverso i canali federali: “C’è un pò di amaro in bocca, ci sono due aspetti però dopo questa sconfitta. Uno, sicuramente i ragazzi hanno giocato effettivamente la migliore partita che abbiamo fatto fino ad ora e, pensando che comunque è una squadra che ha avuto solo quattro partite nelle quali amalgamarsi e confrontarci, ha dimostrato personalità e qualità in una partita da dentro o fuori con i campioni olimpici.