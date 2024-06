Piano Mattei | Bernini firma memorandum cooperazione in Marocco avvia roadshow imprese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Missione inper il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria, nel corso della quale hato un accordo per rafforzare lascientifica e accademica tra i due Paesi e ha dato avvio al primoMur sul, nel quale selezionateitaliane si sono confrontate con il sistema Paese marocchino per offrire le proprie competenze in iniziative congiunte di alta formazione e ricerca. La titolare del Mur, indica una nota, ha incontrato a Rabat il ministro dell'Insegnamento Superiore, della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione del, Abdellatif Miraoui, con il quale ha siglato unper aumentare ulteriormente la collaborazione nei settori dell'istruzione superiore, della scienza e dell'innovazione, attraverso azioni e programmi congiunti a sostegno dei partenariati accademici, dei progetti di ricerca scientifica e innovativa, per favorire la mobilità dei ricercatori e la compartecipazione in infrastrutture innovative.