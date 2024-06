Musica arriva Banda Kawasaki di Achille Lauro con Salmo e Gemitaiz

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giu. (askanews) – Dopo l’annuncio della presenza in giuria a X Factor 2024 e a pochi mesi dalla release dell’ultimo singolo “Stupidi ragazzi” e del successo di “Ragazzi Madre – L’Iliade”, il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera, disponibile su Prime Video,torna dopo un periodo creativo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles con “” insieme a(per Elektra Records / Warner Music Italy), da oggi su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. “” è un brano urban dal sound avanguardista e dal flow energico e potente, che si distingue proprio per le sonorità internazionali, è un inno alla libertà, un invito a lasciarsi andare e a vivere la vita al massimo.