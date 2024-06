Meloni rompe il silenzio su Fanpage e invoca l’intervento di Mattarella

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 giugno 2024) È rimasta inper giorni, poi ha deciso di parlare. Inopinatamente. È la premier Giorgiache, reduce dalle non certo esaltanti performance in terra belga, nella tarda notte di giovedì ha voluto dire la sua sull’inchiesta bis di“Gioventùana”. E, approfittando dei microfoni di tutta la stampa italiana, la premier ha sì biasimato l’antisemitismo (ma non il fascismo, parola che proprio non riesce a pronunciare) serpeggiante nell’organizzazione giovanile del suo partito Gioventù Nazionale – “Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d’Italia, sono incompatibili con la destra italiana e sono incompatibili con la linea politica che noi abbiamo chiaramente definito in questi anni” –, cioè il minimo sindacale, ma poi non ha esitato ad attaccare l’inchiesta die la sua autrice “rea” di aver fatto solo il suo lavoro.