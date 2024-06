Marco Salvagno muore a 21 anni sul lavoro | tragedia a Venezia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un operaio di 21impiegato in un'azienda edile diè stato trovato morto dai colleghi. Unacausata probabilmente da un incidente sul, che gli ha reciso un'arteria di una gamba. L'operaio si chiamavaed era residente a Sottomarina di Chioggia: il suo corpo era in un deposito della ditta Boscolo Bielo, in Rio della Scomenzera a. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe battuto con un ginocchio contro una lastra di vetro, e una grossa scheggia gli ha reciso un arteria femorale, provocandone il dissanguamento. Sono stati alcuni colleghi a trovarlo a terra, nel sangue, in condizioni disperate.