F1 Toto Wolff | Confidavamo di fare meglio siamo delusi Verstappen imprendibile nelle curve del T3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024)e la Mercedes chiudono con un pizzico di amaro in bocca la Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring, infatti, la scuderia di Brackley confidava in un andamento migliore dopo quanto visto al Montmelò e anche nella PL di questa mattina. La pole position della Sprint Race invece va a Maxcon il tempo di 1:04.696 e 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarta la prima Mercedes di George Russell a 368 millesimi davanti a Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc. Al termine della Sprint Qualifying, il manager austriaco ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente il risultato è peggiore di quello che speravamo.