Volley femminile Italia più vicina a Parigi ma certi black out vanno eliminati!

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si è chiusa anche la seconda settimana di VNL e l’è sempre piùalla qualificazione al torneo olimpico. Le azzurre sono partite con un vantaggio abissale che si è quasi dimezzato ma questo sistema di punteggio per il ranking favorisce chi rincorre e un po’ meno le lepri che sono chiamate a compiere qualche bella impresa per sistemare la classifica, mentre a chi è più indietro in classifica basta una vittoria con chi è davanti nel ranking per fare un bel balzo in avanti. Nonostante tutto l’si è tenuta a distanza di sicurezza dalle squadre che inseguono e, nella terza e ultima settimana dedicata alle qualificazioni, giocherà in apertura la partita che potrebbe darle la certezza della qualificazione, la sfida diretta con il Canada, squadra che le azzurre hanno tenuto d’occhio perché in avvio di VNL era la prima delle non qualificate.