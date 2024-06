Viola come il mare 3 ci sarà? Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 3 giugno 2024)ilnon ha ancora terminato la messa in onda, ma i telespettatori già si chiedono se possano esserci i presupposti per una nuova stagione dell’amata fiction di Mediaset. In realtà, gli ascolti sembrano essere andati veramente bene, almeno finora. Ci, quindi, una terza stagione? Ecco fino ad adesso. La fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman ha fatto furore in casa Mediaset. Andata in onda per la prima volta a inizio estate 2023, quest’anno ha debuttato con una seconda stagione. Gli spettatori continuano a seguire la serie tv, con risultati sorprendenti, considerando il fatto che le puntate siano già tutte online in streaming. In molti si chiedono, quindi, se ci possa essere anche una prossima terza stagione.