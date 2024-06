Università nel Lazio nuovi alloggi e sportelli informativi | è la prima regione per borse di studio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)universitari,diper tutti gli idonei dichiarati vincitori. Questo il piano messo in campo e, in parte, già attuato daDisco, l’ente per il diritto allodella. Lo ha spiegato, in un’intervista ad “Agenzia Nova”, il commissario straordinario di Disco, Giorgio Ciardi. In particolare, dal prossimo anno accademico aprirannouniversitari tra la provincia di Frosinone e Roma, per un totale di circa 400 posti letto. Si tratta di strutture di nuova costruzione o da ristrutturare perché non a norma. Il 6 giugno aprirà un cantiere a via del Mandrione, a Roma, “dove ristruttureremo un nostro immobile che non è a norma, con una serie di interventi di efficientamento energetico”, ha precisato Ciardi.