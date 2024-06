Una volta alla settimana Cosa dovete fare per proteggere il vostro smartphone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non siamo più abituati. Ce lo portiamo persino a letto. Sta lì, fisso, sul comodino. Rigorosamente acceso. Ché all'inizio, cioè una quindicina di anni fa quando glihanno cominciato a scalzare i semplici telefoni cellulari, ci siamo detti «non si sa mai, metti qualcuno abbia bisogno di notte». Poi neanche quello. Oramai è la comodità o l'abitudine. O persino la pigrizia: ci svegliamo e la primache facciamo è allungare la mano, prendere l'iPhone (o quel chi per lui) e vedere che ore sono. Manco sia una sveglia. Ecco, no. Ma non perché non è la sua funzione o una a caso di quelle tirate psico-pseudo-radicalchic (tipo «il telefonino in camera da letto disturba il sonno se non altro»). No, perché è una questione di sicurezza. Parola dell'Nsa, la National security agency, l'Agenzia per la sicurezza nazionale Usa: un po' intelligence, un po' controspionaggio, un po' raccolta e analisi di dati, parecchio monitoraggio.