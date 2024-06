Tom Holland è semplicemente perfetto con il nuovo taglio alla Romeo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tome Harry Styles hanno qualcosa in comune quest’anno: entrambi hanno adottato unstile di capelli che va dal look da principe Disney a quello da nobile shakespeariano, senza uscire troppo dal tipico schema estetico del giovane britannico. Harry Styles ha scelto uno stile corto classico ai lati e dietro, mentre Tomha optato per unsfumato.è l’ultimo a cambiare il suo look. È stato visto lasciare il The Duke of York Theatre di Londra dopo la prima del suo spettacoloe Giulietta, e la sua nuova capigliatura ha scatenato reazioni entusiaste su Twitter, con commenti che lo definiscono ‘delizioso’, ‘’, ‘sexy’ e ‘l’uomo dei sogni’. Sembra che tutti siano pronti ad accogliere la nuova fase dell’ex attore di Spider-Man, completa di borsa a tracolla, con unad opera del famoso parrucchiere Larry King.