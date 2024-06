Teatro della Pergola | un mosaico di stili visioni e poetiche per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 - Tempo di bilanci. Per l'ormai ex-presidenteFondazioneToscana, Tommaso Sacchi, che lascia la guida dell'ente fiero di averlo trasformato in un'istituzione policentrica, capace di affiancare all'attività produttiva quella di diffusione, divulgazione e formazione, in collaborazione con alcune delle principali realtà culturali europee. E per il direttore generale Marco Giorgetti, che snocciola numeri più che lusinghieri: dall'aumento del 20% di incassi e spettatori - con oltre 185 mila presenze e 75 mila biglietti venduti - al riconoscimento del MinisteroCultura, con il massimo del contributo pubblico, fino all'orgoglio di impiegare in ogni ambitopropria attività oltre il 50% di giovani under 35.