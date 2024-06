Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia già una delle hit dell’estate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giu. (askanews) – A meno di due settimane dalla sua pubblicazione,, il nuovo singolo di(prodotto da ZEF), sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico, affermandosi come unahit indiscusse di questa estate. Il brano, uscito giovedì 23 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, ha già raggiunto numeri da capogiro: #1 nelle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, con oltre 5 milioni di stream e oltre 1,5 milioni di views del videoclip su YouTube, girato in una discarica di automobili e trasformata in un palcoscenico da strada a ritmo diè un inno all’estate, un mix esplosivo di sonorità latine, ritmo incalzante e un testo sensuale che racconta l’atmosfera ammaliantenotti sudamericane.