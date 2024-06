Roland Garros 2024 Jasmine Paolini sogna i quarti Djokovic affronta Cerundolo in serata Zverev-Rune

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) A caccia di un sogno. L’Italia del tennis guarda quest’oggi a, che ha l’occasione di raggiungere per la prima volta in carriera idi finale in uno Slam. La tennista toscana aprirà il programma sul Suzanne Lenglen (ore 11.00),ndo la russa Elina Avanesyan, numero 70 del classifica mondiale, che già lo scorso anno era riuscita a centrare gli ottavi da lucky loser. Unfinora ottimo per, che ha concesso solamente un set nel torneo e nel turno precedente contro la canadese Bianca Andreescu. Una partita, però, che si sarebbe potuta tranquillamente chiudere in due set, visto che l’azzurra ha sprecato numerose palle break nel secondo parziale prima di un passaggio a vuoto nell’ottavo game. Dall’altra parte Avanesyan è uscita vincitrice al terzo turno da una battaglia di quasi tre ore con la cinese Qinwen Zheng, con la russa che si è imposta al tie-break del terzo set, mettendo in grande difficoltà l’asiatica con un gioco molto difensivo e che non mette per niente in ritmo l’avversaria.