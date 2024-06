Roland Garros 2024 Jannik Sinner | Abbiamo iniziato il torneo con qualche dubbio fisicamente mi sento sempre meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024), dopo un avvio shock in cui ha perso il primo set 6-2 (rischiando addirittura di subire un clamoroso 6-0), si è sbarazzato del padrone di casa parigino Corentin Moutet vincendo i parziali successivi 6-3 6-2 6-1 e raggiungendo così i quarti di finale al. Al prossimo turno si alzerà notevolmente il livello dell’avversario per l’azzurro, che se la vedrà con il veterano bulgaro Grigor Dimitrov. “L’inizio della partita è stato sicuramente imprevedibile. Ho commessoerrore, forse anche di attenzione, ma lui ha giocato davvero molto bene nel primo set. Oggi c’erano due-tre situazioni che avrei potuto gestiree che poi sono riuscito ad aggiustare, quindi posso essere contento. Comunque ci sono delle lezioni che posso imparare da questa partita, sono contento di come ho reagito sotto di un set e di un break.