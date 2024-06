Olimpiadi Parigi 2024 | i qualificati ancora in arrivo nelle ultime settimane prima dei Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lunedì 8 luglio si conosceranno gli elenchi definitivi di tutti gli atletiaiOlimpici di: a poco più di un mese dalla chiusura del percorso che porta in Francia, sonotanti i pass complessivi da assegnare, dato che al momento nel complesso sono stati assegnati circa 8350 dei 10500 posti complessivi in palio. Il quadro èmolto eterogeneo: in alcuni sport vanno solo riallocate le quote che verranno declinate dai Comitati Olimpici Nazionali, in altri si attende la chiusura dei ranking che assegneranno gli ultimi pass in palio, mentre in altridevonodisputarsi gli ultimi eventi di qualificazione diretta. Al momento l’Italia ha di poco superato quota 300, il CONI punta ad arrivare a 390, restando più o meno in linea con i 384 di Tokyo: nel senso assoluto del dato numerico saranno molto importanti gli sport di squadra, e se entrambe le squadre di volley sembrano ad un passo dalla qualificazione, il Preolimpico di basket maschile si preannuncia arduo almeno sulla carta.