Fonte : sportface di 3 giu 2024

Secondo quanto spiegato dal Milan in una nota all’ANSA, la distanza tra le due strutture sarebbe di 13 km in linea d’aria, mentre in città come Londra convivono addirittura otto stadi a distanze più ridotte e la proposta del club rossonero è stata inoltre presentata su un’area privata ed edificabile, che non rientra nel Parco Agricolo Sud Milano ed è attualmente abbandonata e degradata.

Milan ad Ansa su stadio San Donato | Compatibile con progetto Inter a Rozzano la zona è totalmente abbandonata