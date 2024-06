Mercato Napoli il budget stanziato da De Laurentiis è da urlo | la cifra shock

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilvuole regalarsi unda top club. Lastanziata dal presidente Deper l’acquisto di nuovi calciatori è clamorosa Ilha avviato il restyling in vista della prossima stagione sportiva. Dopo aver scelto Antonio Conte per la panchina (il tecnico è atterrato in città), si pensa ora alin entrata, in sinergia con il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna. Gli azzurri hanno bisogno di diversi calciatori in tutti i reparti: almeno due centrali difensivi, un laterale destro in caso di addio di capitan Di Lorenzo, sempre più vicino, un centrocampista e un attaccante, che possa sostituire al meglio il partente Victor Osimhen. Per finanziare ilin entrata ci saranno diverse uscite, che si aggiungeranno a quella ufficiale di Piotr Zielinski, che alle casse delnon porterà nulla se non lo sgravo dalle onerosità dello stipendio.