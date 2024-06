Mauro Coruzzi-Platinette | Il Papa troppo bacchettato per quel ‘frociagg*ne’ oggi non si possono chiamare le cose col loro nome

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) “(…), il nostroFrancesco, un uomo che mi piace e sostengo, ha nemici o persone stupide a lui molto vicino che parlano, e dato che non credo che uno stupido possa arrivare fino a lui, forse c’è chi gli è accanto e gli parla contro. Ma voglio anche dire subito che Bergoglio‘frociag*ine’ se lo poteva anche evitare”: così l’editoriale di Roberto Alessi su MowMag. Il giornalista chiede poi acosa ne pensi e viene spiazzato. Continua Alessi: “E a sorpresa, lui che per primo ha difeso i diritti di tutti, gay o etero, trans o no gender, ha difeso anche il. ‘Sì, Bergoglio, Ego te absolvo a peccatis tuis, anzi per lui‘frocia*gine’ peccato non è’. Ilè statoin modo per me oltre misura ed è inaccettabile”, mi dice.