Mara Venier | La prossima sarà sicuramente la mia ultima Domenica In Non posso farla col bastone

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024)- TG1Mattina Estatel’ha detto ancora: lala suaIn. Questa volta, però, la conduttrice veneta vuole mantenere la promessa per due ragioni: ne fa una questione di età e anche di esigenze familiari. “l’ultimo anno mio, perché non è chearrivare aIn col“ ha dichiarato questa mattina a Giorgia Cardinaletti, ospite alla prima puntata di TG1Mattina Estate. “Vediamo, non lo diciamo troppo presto” ironizza la giornalista, ma lasembra categorica: “Lo dico sempre macosì. Devo dire che già vivo una tragedia dentro casa perché Nicola (il marito, ndDM) non era assolutamente d’accordo e probabilmente ha anche ragione lui“. Lala sua sedicesima edizione alla guida del programma e conferma la volontà di voler cambiare per unaIn nel segno della “condivisione, tutta al femminile”.