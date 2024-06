L’Italia strategica nel dialogo con l’Africa e l’Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "UTILIZZIAMO LA FORZA riconosciuta al nostro Paese e al nostro capo del governo in carica durante la presidenza italiana del G7 per replicare quello che sarà l’oggetto dell’imminente conferenza Italia-Africa che si terrà a Roma: diventiamo protagonisti quindi di un Piano Mattei non solo per l’energia ma per l’economia in cui il mare, e quindi un Mediterraneo non più considerato un lago, rappresenti il valore aggiunto in più pere l’Europa". Alessandro Santi (nella foto a destra), presidente di Federagenti (la federazione che riunisce gli Agenti Marittimi che rappresentano in Italia tutti gli armatori internazionali con 500 aziende associate e circa 5mila addetti), invita esplicitamente il governo italiano a trasformare in opportunità quelle che oggi appaiono solo come emergenze testimoniate da numeri: l’indice JCC’s Global Cargo Watchlist, che regola la definizione dei rischi nelle aree di conflitto nel mondo per il sistema assicurativo, da dicembre 2019 a dicembre 2023 certifica che le aree del mondo a maggior rischio (extreme, severe, very high) sono passate da 14 a 24, con due aree ora definite a rischio extreme quando non ne esistevano nel 2019.