L’ex attaccante dell’Everton e dell’Arsenal è molto malato in ospedale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-02 21:26:06 Giorni caldissimi in redazione! L’Everton ha detto cheKevin Campbell è “” ine ha inviato un messaggio pubblico di sostegno al 54enne. Campbell, ex capocannoniere dei Toffees, ha trascorso sei anni all’Everton, avendo iniziato la sua carriera vincendo tutti i principali trofei inglesi con l’Arsenal, oltre alla Coppa delle Coppe 1993/94. “Non solo un grande calciatore ma una persona incredibile, Kevin è – ed è sempre stato – un combattente”, ha detto Everton sui social media. “Auguriamo ogni bene a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Ti inviamo tutto il nostro amore. Siamo stati informati che il nostro exKevin Campbell non sta attualmentebene. Non solo un grande calciatore ma una persona incredibile, Kevin è, ed è sempre stato, un combattente e auguriamo ogni bene a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile.