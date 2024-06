L’e-mobility più vicina grazie al fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LE COMUNITÀ ENERGETICHE possono fornire un assist alla diffusione dell’e-. Silla Industries (Pmi che opera nel settore dell’e-fondata da Alberto Stecca e Cristiano Griletti a Padova), e Regalgrid (Technology provider innovativo con sede a Treviso), si muovono in questa direzione e l’intesa tra le due aziende venete mira a far interagire tecnologie hardware e software proprietarie e brevettate per includere colonnine per la ricarica elettrica nell’habitat delle Comunità energetiche, garantendo il miglior livello di integrazione ed efficienza possibile. Nella collaborazione, Regalgrid, technology provider innovativo di Treviso che dal 2016 sviluppa un sistema di gestione dell’energia rinnovabile attraverso la combinazione e coordinamento di hardware diversi per lo scambio e l’ottimizzazione dei flussi energetici, mette a disposizione la sua piattaforma proprietaria per la gestione smart delle risorse energetiche, mentre Silla Industries, società padovana dell’e-, i suoi sistemi hi-tech per la ricarica dei veicoli, come Prism Solar.