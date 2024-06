Le miniere di Re Salomone | funziona alla grande nonostante l' età

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) LEDI RETwenty Seven ore 23.10 Con Stewart Granger, Deborah Kerr e Richard Carlson. Regia di Andrew Marton e Compton Bennett. Produzione USA 1950. Durata: 1 ora e 42 minuti LA TRAMA Uno dei grandi successi della MGM nell'immediato dopoguerra. Lanciò le carriere americane di Stewart Granger e Deborah Kerr e diede il via a una serie di remakes (il film è tratto da un romanzo di Rider Haggard che in Inghilterra fu letto come da noi Salgari).n Quatermain (Granger) è un famoso cacciatore africano che accetta, dopo non poche perplessità di condurre una spedizione nella zona del fiume Zambari. Lo scopo è ritrovare un lord inglese perdutosi colàricerca delle mitichedi diamanti del re