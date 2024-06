La bergamasca Michela Persico sposa il suo Rugani | polemica per la festa troppo rumorosa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lahato il suo Danielee il matrimonio è finito nella bufera. Il sindaco di Montaldo Torinese, paese in cui si è tenuta laper le nozze nei giorni scorsi, si è rivolto alla polizia locale per urla e schiamazzi fino a tarda notte: “Devono vergognarsi”. La cerimonia religiosa si è tenuta nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino, prima della cena e i festeggiamenti di rito al Castello di Montaldo Torinese. Presenti quasi tutti i calciatori della Juventus, squadra in cui milita il difensore, e altri amici e parenti della coppia. Evidentemente però la situazione è sfuggita di mano perchè il sindaco del paese – di 732 abitanti – ha raccontato all’Ansa quanto accaduto durante la notte.