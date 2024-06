Kayma il making of della titletrack dell’album ‘New Trying Outs’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 3 giugno 2024) È(X-Energy) l’album di debutto dell’artista israeliano(vero nome Ori Toledano), ovvero ‘Esistenza’. Non scelto non a caso, come non casuale è anche il titolo, traducibile come ‘provare un cambiamento’, ‘ricerca di qualcosa di nuovo’. Nato come autore di canzoni destinate a diventare colonne sonore di celebri spot televisivi,prende ora la decisione di metterci la faccia. Cover da Ufficio Stampa Dopo i singoli di successo Learn To Say No (#1 Shazam Discovery, Top 3 Spotify Viral, Top 20 EarOne) e Bad Blood (#1 Airplay Indie Radio & TV, Top 30 Shazam), l’artista pubblica il primo disco sulla cui copertina si mostra nudo e a cavallo di un pavone. Le intenzioni disono chiarissime in: sorprendere senza prendersi troppo sul serio.