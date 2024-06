Istat nel 2021 40mila morti in meno rispetto al picco della pandemia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo ildi mortalità del 2020 legato alla, neli decessi in Italia sono scesi di quasi 40 mila unità attestandosi a 706.969. I valori sono tuttavia abbondantemente superiori a quelli del periodo pre-Covid, con un eccesso di circa 110 mila decessi dovuto quasi totalmente a Covid. Sono alcuni dei dati sul Report sulle cause di morte in Italia dell’pubblicato questa mattina. Nel, la principale causa di morte nella popolazione sono state le le malattie del sistema circolatorio (217.523 decessi) e i tumori (174.511), che insieme causano più del 55% dei decessi totali. Al terzo posto, il Covid-19, con 63.915 decessi, circa 15 mila inall’anno precedente. Ciononostante, secondo l’analisi, l’Italia presenta un tasso di mortalità standardizzata (vale a dire tenendo conto l’età mediapopolazione) inferiore alla media europea.