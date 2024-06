In una sfumatura delicata accompagnata dai pantaloni coordinati e dalla blusa con le ruches Per l' ufficio o una cerimonia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Follie di Primavera. Per affrontare al meglio imprevedibili cambi metereologici e irrinunciabili impegni quotidiani, occorrono capi all’altezza di ogni situazione. La giacca gessata donna, allora, si propone come candidato ideale ad assolvere questo compito. Merito di un fascino senza tempo e di una versatilità invidiabile, che eleva senza ingessare. T-shirt bianca: 5 outfit per abbinarla con stile X Insieme ai, oppure in solitaria, accanto a jeans palazzo o gonne bianche: è ancora tempo della giacca gessata donna.