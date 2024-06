In città impazza la grande festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Più di mille in uno stadio trionfante dove la parola d’ordine era esserci e stare fino in fondo all’inseguimento del sogno. E quei tifosi che non sono riusciti ad andare nella trasferta a Benevento non sono rimasti delusi da un maxischermo che ha consentito dalla tribuna di accompagnare gol e azioni con entusiasmo ecarica. Ilspettacolo è stato seguito da parte della giunta, gli assessori Lara Benfatto ed Elena Guadagni, il presidente del consiglio Cristiano Bottici.sofferenza nelle fasi iniziali dove la carrarese è andata sotto nel punteggio ben due volte, fiato sospeso e volti tesi, ma nessuno si è mai scoraggiato: tutti rimasti al loro posto a sognare con l’unidici di mister Calabro. La partita ha fatto tremare i tifosi perchè il Benevento è andato due volte in vantaggio.