Il problema mai risolto dell’acqua ad Agrigento sta danneggiando anche il turismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Se fosse stata scattata in bianco e nero, o magari con uno di quei filtri vintage tanto cari a chi lavora di fotoritocco, in pochi avrebbero saputo collocare temporalmente quell’immagine: un lungo corteo di persone in strada, bambini con mamme al seguito, ragazzi in pantaloncini, famiglie, qualche scolaresca, tanti anziani con il cappellino per proteggersi dal sole. E uno striscione semplice, semplicissimo: “Vogliamo l’acqua”. Siamo ad, la provincia più assetata della Sicilia e d’Italia. Poteva essere un secolo fa, poteva essere negli anni Sessanta come negli anni Novanta. Il corteo è invece di sabato scorso, primo giugno. Ancora una volta i cittadini, esasperati, sono scesi in piazza. Nella città Capitale Italiana della Cultura 2025 adesso serpeggia la paura.