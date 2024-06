Fti Touristik fallimento per la terza compagnia di viaggi europea | i rischi per i turisti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) È sull’orlo delFti, colosso tedesco del turismo ediin Europa. Il tour operator FtiGmbH, società capofila del gruppo, ha presentato una domanda per l’apertura di una procedura di insolvenza presso il tribunale di Monaco in data 3 giugno. L’azienda dava lavoro a 11.000 dipendenti. Ao igià dal 4 giugno. Istanza diper FtiGmbH Il pubblico è stato informato dalla società stessa tramite un post sui social: “È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare oggi che FtiGmbH ha presentato istanza di insolvenza lunedì 3 giugno 2024. Inizialmente, solo il marchio del tour operator Ftiè direttamente interessato dalla misura. Successivamente, tuttavia, saranno presentate le corrispondenti istanze anche per altre società del Gruppo”.