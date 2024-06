Ercolano Sangiuliano | Ferita la nostra bellezza l’autore paghi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Ancora una volta i nostri beni culturali sono vittime dell'inciviltà e dell'idiozia. Solo qualche settimana fa, la facciata del Palazzo Reale della Reggia di Caserta era stata imbrattata con la vernice. Ieri è toccato a una domus romana del Parco archeologico di, sfregiata da un turista con un pennarello indelebile. Ogni danno è unaal nostro patrimonio, allae allaidentità ed è per questo che va sanzionato con la massima fermezza. Ringrazio i Carabinieri per avere subito identificato e denunciatodi questo vile gesto. Ricordo, inoltre, che grazie alla legge da me fortemente voluta questo soggetto dovrà anche pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera".