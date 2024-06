Calendario Europei atletica Roma 2024 | orari giornalieri programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Glidileggera andranno in scena adal 7 al 12 giugno. La Capitale ospisterà la rassegna continentale, che tornerà in Italia ad addirittura 50 anni di distanza dall’ultima volta. Sarà un evento di enorme impatto tecnico e agonistico, con moltissime stelle straniere presenti (su tutti basta citare Armand Duplantis, Femke Bol, Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen). La manifestazione rapppresenterà un succulento antipato delle Olimpiadi di Parigi, intra un paio di mesi. Gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle medaglie e inseguiranno risultati di impatto verso i Giochi. L’Italia vuole essere assoluta protagonista con tutte le sue stelle: Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Leonardo Fabbri (getto del peso), Antonella Palmisano (20 km di marcia), Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Zaynab Dosso (100 metri), Filippo Tortu (200 metri), Nadia Battocletti (5000 metri), Yeman Crippa (10000 e mezza maratona).