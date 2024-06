Calciomercato Milan Oaktree rinnova Barella e Lautaro Martinez |  RedBird invece…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 3 giugno 2024), con l’arrivo dil’Inter prepara i rinnovi di: RedBird invece pensa solo a fare cassa In casa Inter i rinnovi di contratto di Nicolòsono davvero ad un passo e questo ha fatto infuriare i tifosi del. Sì perché si pensava che con l’arrivo di(il nuovo proprietario del club nerazzurro) i prolungamenti degli accordi di alcuni giocatori come il capitano argentino e il centrocampista italiano sarebbero stati a rischio. Secondo le ultime indiscrezioni, invece, mancano solamente i dettagli e poi i due pilastri dell’Inter potranno giurare amore al club. Ecco che allora, dall’altra sponda dio c’è grande amarezza per ciò che sta facendo Gerry Cardinale.