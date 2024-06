Bridgerton 3 Parte 2 | le nuove immagini della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) Netflix ha reso disponibili leterzadi “”. Il trailer anticipa i nuovi episodida record, in arrivo solo su Netflix il 13 giugno 2024. Quale record ha raggiunto la primadi3? La prima, disponibile su Netflix dal 16 maggio 2024, ha segnato il più grande debutto nella storiaserie, generando oltre 41 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni. La storia segue l’avvicinamento romantico di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton).3, Luke Newton as Colinin episode 306 of. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024Cast Nel cast troviamo: Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin), Claudia Jesse (Eloise), Luke Thompson (Benedict), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet), Lorraine Ashbourne (Mrs.