Antiquaria | febbre da trentamila Folla in centro oltre 200 espositori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Pienone di banchi, la Badia fa il bis e in Sant’Agostino gli artigiani riempiono la piazza. I film di maggio è quello di giugno pure se la fiera del compleanno ha una marcia in più. Più fascino, più eventi che incrociano il percorso espositivo e quel tocco di eleganza - rara di questi tempi - bella da vedere e magari da rispolverare: Dandy docet. Ilindossa il suo abito più bello e lo impreziosisce con "perle" che attirano ladi visitatori. Come in via Bicchieraia, trasformata nel quartier generale en plain air di musicisti e mosaicisti. M maiuscola che incanta. Un pianoforte a coda in un fondo per lanciare Naturalmente pianoforte, con le note a scandire il count down all’evento e i mosaicisti all’opera direttamente in strada.