Vannacci imbarazza il partito di Le Pen Il capolista Bardella prende le distanze | Condanno le sue frasi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Non solo in Italia, ora la candidatura leghista del generale Robertoanche gli alleati europei del Rassemblement National. A parlare è stato infatti ildeldi Marine Le Pen, Jordanche, intervistato da Bfm Tv ha detto di “non conoscere” l’aspirante eurodeputato. Ma non solo, ha anche preso ledalle sue posizioni: “Io sono l’avvocato delle mie idee, del mio, non sono l’avvocato di questo signore, che non conosco. Non ho conoscenza di queste, non le condivido e le”, ha dettoall’intervistatore che gli aveva citato alcuni virgolettati “omofobi” dell’esponente della Lega. L'articoloildi Le Pen. Ille: “le sue” proviene da Il Fatto Quotidiano.