Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

luceverdeLuceverde Roma me li trovati all’ascolto ancora disagi sul grande raccordo anulare dove un incidente lungo la carreggiata interna sta provocando una coda tra le uscite Prenestina e Tuscolana temporaneamente chiusa la corsia centrale e quella di sorpasso in carreggiata esterna coda per un altro incidente anche tra l’uscita Laurentina e abbia segnalato incidente sulla Cassia bis del con traffico in coda tra le località Le Rughe l’uscita di Formello in direzione del raccordo anulare e dalle ore 17 iniziata la celebrazione del Corpus Domini tra le basiliche di San Giovanni in Laterano è Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con pressione tra San Giovanni è Santa Maria Maggiore per la benedizione Apostolica possibili chiusure in Piazza di Porta San Giovanni via e Piazza dell’esquilino intenso il traffico nelle zone limitrofe sulla via Pontina traffico rallentato tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione del raccordo e comunque per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 02-06-2024 ore 19 | 30