Tennis Musetti | Contro Djokovic è stata la partita più intensa della mia vita

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 - Non basta a Lorenzoessere autore di uno dei match più bellicarrieraNovakper conquistare il successo. L'azzurro crolla sul più bello dopo una rimonta che sembrava possibile ma èsoffocata dal numero uno al mondo, che resta tale ancora almeno fino a lunedì, quando affronterà Cerundolo agli ottavi di finale. Finisce 7-5 6-7 2-6 6-3 6-0 per il serbo che si rianima quando sembra finito e continua la difesa del suo trono. Forse è proprio questa la fiamma che lo ha riacceso dopo le difficoltà dell’inizio dell’anno. “Èlapiùmia- ha dichiarato il 22enne di Carrara in mixed zone a fine match in piena notte - alla fine si è visto perché lui è la leggenda, il campione immortale di questo sport".