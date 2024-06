Stallions-Persas FC oggi in tv | orario e diretta streaming Kings League 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ecco la data, l’, latv e loper seguireFC, match della. Dopo aver ottenuto una vittoria nella gara inaugurale e poi una sconfitta nella seconda uscita, arriva la resa dei conti per la squadra di Francesco Totti, Emiliano Viviano e compagni. Sfida da dentro o fuori, bisogna vincere se si vuole approdare agli ottavi di finale e proseguire il proprio cammino in Messico. Anche la squadra avversaria, come i ragazzi di Blur, hanno vinto e pareggio finora nelle due partite disputate oltreoceano. La partita sarà visibileinesclusiva tv su Sportitalia, oltre che insul sito e l’app dell’emittente.prevista anche sul canale Twitch della competizione. Calcio d’inizio fissato per domenica 2 giugno alle ore 23:00 (italiano).