Silent Hill 2 Remake avrà alcuni dialoghi ed enigmi leggermente diversi rispetto alla versione PS2

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 2 giugno 2024) Konami e Bloober Team hanno rivelato cheoffrirà ai giocatoria quelli presenti nellaoriginale per PS2, cercando in questo modo di rendere il tutto ancora più moderno e di conseguenza più godibile per il pubblico. Come leggiamo su PlayStation Blog, il secondo capitolo della celeberrima serie horror del publisher giapponese “è noto per la sua storia avvincente e stratificata”, cosa questa che ha portato Bloober Team a prestare grande attenzione agli elementi da inserire all’interno della componente narrativa del titolo. Il team polacco ha infatti precisato cheeventi sarannoinal passato, così come isi presenteranno in una formadifferente.